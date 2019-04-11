Три основных игрока "Арсенала" рискуют пропустить матч с "Наполи"
Лондонский "Арсенал" испытывает кадровые проблемы в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Наполи".
По словам главного тренера "канониров" Унаи Эмери, под вопрос участие в вышеупомянутой игре защитника Лорана Косиельни, хавбека Гранита Джаки и форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Матч "Арсенал" - "Наполи" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 18 апреля в Неаполе.
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