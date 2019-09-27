Три основных игрока "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Арсеналом"

"Манчестер Юнайтед" имеет кадровые проблемы в преддверии центрального матча седьмого тура АПЛ против "Арсенала".

По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, из-за травм игру с "канонирами", вероятно, пропустят Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль.

Напомним, что матч "МЮ" - "Арсенал" состоится в понедельник, 30 сентября, в 22:00 по московскому времени.

В преддверии очного поединка манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а лондонцы - четвёртое.

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