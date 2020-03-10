Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Манчестер Сити"

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Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

По информации AS, гостевой поединок с "горожанами" пропустят сразу три основных игрока "сливочных".

Помимо дисквалифицированного Серхио Рамоса в игре не смогут принять участие вратарь Тибо Куртуа и левый защитник Марсело.

У бельгийца и бразильца выявлены мышечные травмы бедра, вследствие чего они пропустят не менее двух недель.

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 17 марта. В первой встрече англичане победили со счётом 2:1.

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