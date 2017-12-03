Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Севильей"

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Три основных игрока "Реала" пропустят матч с "Севильей"

Сразу три основных игрока мадридского "Реала" пропустят матч 15-го тура испанской Примеры против "Севильи".

Из-за дисквалификации с андалусийской командой не сыграют центральный защитник Серхио Рамос, правый латераль Дани Карвахаль и опорный хавбек Каземиро.

Напомним, что матч "Реал" - "Севилья" состоится в следующую субботу, 9 декабря, в 18:15 по московскому времени.  

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