Три основных игрока сборной Аргентины могут не сыграть с Нигерией

Три основных игрока сборной Аргентины могут не сыграть в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии.

Как сообщает El Mundo Deportivo, речь идёт о Николасе Отаменди, Габриэле Меркадо и Лукасе Билье - все они испытывают физический дискомфорт, поэтому не тренируются в полную силу.

Напомним, что матч Нигерия - Аргентина состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

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