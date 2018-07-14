Три основных игрока сборной Хорватии пропустили пятничную тренировку

Теги хорватиясиме врсалькоданиел субашичиван перишич

Три основных игрока сборной Хорватии пропустили пятничную тренировку

Три основных игрока сборной Хорватии пропустили тренировку национальной команды, которая прошла в пятницу.

В занятии не принимали участие вратарь Даниэл Субашич, защитник Симе Врсалько и вингер Иван Перишич. Согласно официальным данным, тренерский штаб "шашечных" решил предоставить этим футболистам дополнительный отдых.

Напомним, что в воскресенье сборная Хорватии сыграет в финале ЧМ-2018 против Франции.

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