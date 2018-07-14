Три основных игрока сборной Хорватии пропустили пятничную тренировку

Три основных игрока сборной Хорватии пропустили тренировку национальной команды, которая прошла в пятницу.

В занятии не принимали участие вратарь Даниэл Субашич, защитник Симе Врсалько и вингер Иван Перишич. Согласно официальным данным, тренерский штаб "шашечных" решил предоставить этим футболистам дополнительный отдых.

Напомним, что в воскресенье сборная Хорватии сыграет в финале ЧМ-2018 против Франции.

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