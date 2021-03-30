Три основных игрока "Спартака" могут не сыграть с "Ростовом"

Фото: инстаграм "Спартака"

Московский "Спартак" испытывает проблемы с составом перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, от травм до сих пор не восстановились полузащитники Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес. Зобнин и Крал травмировались в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом" (6:1), а Мозес получил повреждение в поединке 22-го тура с "Динамо" (2:1).

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится 4 апреля, и начнется в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач. На счету 30-летнего Мозеса два забитых мяча и две голевые передачи в 13 поединках. 22-летний Крал сыграл 24 матча и отдал четыре голевых паса.

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