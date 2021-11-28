Три основных игрока "Спартака" не сыграют с "Уфой"

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Три основных игрока "Спартака" не сыграют с "Уфой"

Фото: инстаграм Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Сразу трое основных игроков московского "Спартак" пропустят матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой", сообщается на официальном сайте клуба.

Из-за небольших повреждений в Уфу не полетели полузащитники Зелимхан Бакаев, Виктор Мозес и Михаил Игнатов. Хавбеки будут заниматься по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев провел 20 матчей и отдал четыре результативные передачи. 30-летний Мозес принял участие в 19 поединках, забил один мяч и отдал четыре голевых паса. На счету 21-летнего Игнатова один гол и две результативные передачи в 19 матчах.

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