Три основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Амкаром"

Три основных игрока "Спартака" пропустят матч 28-го тура чемпионата России против "Амкара".

Так, вне заявки "красно-белых" оказались защитник Сердар Таски (травма приводящей мышцы), хавбек Денис Глушаков (сильный ушиб) и форвард Луис Адриано (дисквалификация).

Напомним, что матч "Амкар" - "Спартак" состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: Дзагоев и Вернблум не сыграют с "Зенитом". | http://soccernews.ru