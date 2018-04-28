Три основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Амкаром"

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Три основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Амкаром"

Три основных игрока "Спартака" пропустят матч 28-го тура чемпионата России против "Амкара".

Так, вне заявки "красно-белых" оказались защитник Сердар Таски (травма приводящей мышцы), хавбек Денис Глушаков (сильный ушиб) и форвард Луис Адриано (дисквалификация).

Напомним, что матч "Амкар" - "Спартак" состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

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