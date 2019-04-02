Три основных нападающих "Ювентуса" не сыграют с "Кальяри"

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Три основных нападающих "Ювентуса" не сыграют с "Кальяри"

Туринский "Ювентус" испытывает колоссальные кадровые проблемы в преддверии матча 30-го тура Серии А против "Кальяри".

В заявку "старой синьоры" не попали три основных нападающих команды Криштиану Роналду (травма мышц-сгибателей бедра), Пауло Дибала (повреждение икроножной мышцы) и Марио Манджукич (простуда).

Вместо них тренерский штаб туринцев включил в состав Мойзе КинаГригориса Кастаноса и Стефи Мавидиди.

Матч "Кальяри" - "Ювентус" состоится сегодня, 2 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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Комментарии

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TurculeCNEW
TurculeCNEW

Отрыв от Наполи хороший. Так что пусть играют запаски. Главное до ЛЧ чтобы все были в строю.

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