Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

Новый еврокубковый сезон официально начался! Матч за Суперкубок УЕФА положил начало этому действу. Теперь на стадиях плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы мы будем слышать гимны турниров и видеть официальную графику. Ну а пока жители столицы Эстонии Таллина насладились мадридским дерби, которое в последнее время в еврокубках мы видим достаточно часто. Составы на матч совершенно не удивили. Ну разве что все ожидали увидеть в воротах "Реала" недавно прибывшего Тибо Кутруа, но не сложилось. Бельгийского голкипера не было даже в запасе. Вместо него в воротах привычно стоял Кейлор Навас.

Именно он стал героем первой минуты. А точнее – антигероем. Уже на 49 секунде Диего Коста ворвался в штрафную площадь "Реала", обыграв по пути пару защитников, и практически с нулевого угла прошил голкипера "сливочных". Навас даже не успел поднять руки – 0:1. Этот гол стал самым быстрым за всю историю Суперкубка УЕФА.

Absolute rager from Diego Costa in the 1st minute against Madrid... pic.twitter.com/872JHH50b0