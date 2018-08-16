Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

Новый еврокубковый сезон официально начался! Матч за Суперкубок УЕФА положил начало этому действу. Теперь на стадиях плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы мы будем слышать гимны турниров и видеть официальную графику. Ну а пока жители столицы Эстонии Таллина насладились мадридским дерби, которое в последнее время в еврокубках мы видим достаточно часто. Составы на матч совершенно не удивили. Ну разве что все ожидали увидеть в воротах "Реала" недавно прибывшего Тибо Кутруа, но не сложилось. Бельгийского голкипера не было даже в запасе. Вместо него в воротах привычно стоял Кейлор Навас.

Именно он стал героем первой минуты. А точнее – антигероем. Уже на 49 секунде Диего Коста ворвался в штрафную площадь "Реала", обыграв по пути пару защитников, и практически с нулевого угла прошил голкипера "сливочных". Навас даже не успел поднять руки – 0:1. Этот гол стал самым быстрым за всю историю Суперкубка УЕФА.

Absolute rager from Diego Costa in the 1st minute against Madrid... pic.twitter.com/872JHH50b0 — ⚪️Drug Gunners ⚪️ (@DrugGunners) 15 серпня 2018 р.

"Реал" сумел ответить только на 18 минуте. Марсело подал с левого фланга, а Асенсио пытался пяткой переправить игровой снаряд в сетку ворот Облака. Словенский голкипер среагировал и смог парировать удар. Но этот эпизод был скорее вспышкой света в кромешной тьме. Что до этого, что после подопечные Хулена Лопетеги не могли кинуть якорь на чужой половине поля и пробить оборону "Атлетико".

Реал сумел взорваться только к концу первого получаса игры. На 27 минуте Гарет Бэйл совершил навес с правого фланга, Облак вышел на эту подачу только наполовину, оставшись в полупозиции, Савич проиграл верховую борьбу Бензема, и французский нападающий без труда переправил игровой снаряд в сетку ворот "матрасников" – 1:1, игра опять началась заново.

А уже через две минуты Марко Асенсио показал отличный дриблинг на краю штрафной площади, сместился немного в центр и низом пробил в дальний угол ворот Облака. Вратарь мяч не достал, но этого и не потребовалось – вингеру "Реала" не хватило пару десятков сантиметров, чтобы попасть по воротам. После этого игра заметно успокоилась и продержала "низкий градус" аж до конца первой половины встречи.

Второй тайм начался относительно спокойно. Команды практически не били по воротам, зато занимались таким неотъемлемым элементом игры, как "борьба". Сдвиг произошел только на 62 минуте, когда Хуанфран сыграл рукой в своей штрафной площади. Польский арбитр Шимон Марчиняк незамедлительно указал на точку. К мячу подошел Серхио Рамос и хладнокровно развел Облака и "кожаный снаряд" по разным углам – 2:1.

Сразу после забитого гола "сливочные" попытались задавить "Атлетико" и, по возможности, забить еще. И "Реал" мог это сделать. На 65 минуте Бензема опасно ворвался в штрафную и с острого угла пробил по воротам Облака. Однако, повторить фокус Диего Косты не удалось: игровой снаряд пошел низом, да и не так сильно, как хотелось бы. Словенский голкипер зафиксировал мяч в руках.

Похоронный марш в честь "Атлетико" который начал звучать в воздухе ближе к 80 минуте, заглушил Диего Коста. Марсело неудачно сыграл на фланге и отдал мяч Хуанфрану, правый защитник "матрасников" сделал точный пас на Анхеля Корреа, тот добежал практически до чужих ворот, освободился от опеки и отдал мяч прямо на пустые ворота, где Диего Косте не составило труда затолкать "кожаное ядро" в сетку – 2:2.

Гол Диего Косты отстрочил выяснение отношений на дополнительное время, где совершенно неожиданно "Атлетико" вышел вперед. На 98 минуте команда Симеоне задействовала высокий прессинг на чужой половине поля, Варан ошибся и отдал мяч соперникам, Парти получил игровой снаряд и с левого края штрафной аккуратно вырезал пас на Сауля, который первым касанием с лёта вколотил мяч точно в дальнюю девятку ворот Наваса – 3:2.

А через 6 минуте "Атлетико" окончательно добил "Реал". Диего Коста разобрался с несколькими соперниками на левом фланге и отдал пас на Витоло, начав парад "первых касаний": полузащитник без раздумий не глядя продлил полет игрового "ядра", а через секунду мяч получил Коке и пробил в одно касание в направлении нижнего дальнего угла. Шансов достать этот мяч уже не было – 4:2.

После активного первого дополнительного тайма второй не имел никакого значения. "Атлетико" довел встречу до победы и записал в свой актив очередной трофей. Подопечные Диего Симеоне еще никогда не проигрывали в матчах Суперкубках УЕФА. Удивительный результата! Ну а "Реалу" остается готовится к Ла Лиге и Лиге Чемпионов. А самое главное – не делать далеко идущих выводов. Это всего лишь первый матч, который, однако, подарил болельщикам надежду, что весь еврокубковый сезон будет столь же результативным.

"Реал" – "Атлетико" – 2:4

Голы: Коста, 1 – 0:1; Бензема, 27 – 1:1; Рамос, 63 (пен.) – 2:1; Коста, 79 – 2:2; Сауль, 98 – 2:3; Коке, 104 – 2:4.

"Реал": Навас – Кравахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро (Себальос, 76), Кроос (Майораль, 103), Иско (Васкес, 83) – Асенсио (Модрич, 57), Бэйл, Бензема.

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандес – Лемар (Парти, 90+1), Родри (Витоло, 71), Сауль, Коке – Гризманн (Корреа, 57), Коста (Хименес, 108).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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