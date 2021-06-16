Три раза по 13: мистические цифры ЦСКА при Оличе

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Три раза по 13: мистические цифры ЦСКА при Оличе

15 июня московский ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера команды Ивицы Олича.

Под руководством хорватского специалиста "армейцы" провели всего девять матчей во всех турнирах. ЦСКА одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Всего ЦСКА набрал 13 очков, забил 13 голов и 13 пропустил.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

Не пропустите: Легенда ЦСКА Ярошик высказался об увольнении Олича. | http://soccernews.ru
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