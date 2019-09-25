Три результативных действия Головина принесли "Монако" победу над "Ниццей"
В 7-м туре французской Лиги 1 "Монако" одержал победу над "Ниццей".
Александр Головин провел на поле всю игру, и отметился двумя голами и ассистом.
Благодаря победе монегаски набрали 6 очков, что позволило им покинуть зону вылета.
"Монако" - "Ницца" 3:1
Голы: Головин, 29 - 1:0, Бюрне, 54 - 1:1, Головин, 74 - 2:1, Бен-Йеддер, 80 - 3:1
"Монако": Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Марипан, Фабрегас (Адриен Силва, 88), Бакайоко, Желсон Мартинш, Головин, Жил Диаш (Балло-Туре, 46), Слимани, Огюстен (Бен-Йеддер, 61).
"Ницца": Бенитес, Атталь, Нсоки, Сарр (Ле-Мелу, 78), Бюрне, Клод-Морис, Тамез, Унас (Будауи, 64), Сипрьен, Пельмар, Дольберг (Ганаго, 64).
Предупреждения: Желсон Мартинш (23), Дольберг (24), Нсоки (26), Бакайоко (65), Пельмар (86).
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