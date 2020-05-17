Три россиянина вошли в список богатейших жителей Великобритании

Издание Sunday Times представило рейтинг список богатейших жителей Великобритании, в который вошли три россиянина.

Седьмое место занимает глава USM Holdings Алишер Усманов, который ранее являлся акционером "Арсенала". Его состояние составляет 14,16 млрд долларов. На 11-м месте находится основатель Альфа-банка Михаил Фридман ($12,4 млрд). Владелец "Челси" Роман Абрамович занимает 12-е место ($12,31 млрд).

Лидером рейтинга впервые оказался основатель компании Dyson Ltd Джеймс Дайсон (19,64 млрд).

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