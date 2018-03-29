Три российских арбитра будут обслуживать матчи ЧМ-2018

Три российских арбитра будут обслуживать матчи Чемпионата Мира 2018 года.

В список ФИФА попала бригада, состоящая из трёх отечественных судей - главный рефери Сергей Карасёв, а также ассистенты Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Стоит отметить, что всего списке 36 главных арбитров и 63 ассистента.

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