Три российских арбитра будут обслуживать матчи ЧМ-2018

Теги чемпионат мирасергей карасев

Три российских арбитра будут обслуживать матчи ЧМ-2018

Три российских арбитра будут обслуживать матчи Чемпионата Мира 2018 года.

В список ФИФА попала бригада, состоящая из трёх отечественных судей - главный рефери Сергей Карасёв, а также ассистенты Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Стоит отметить, что всего списке 36 главных арбитров и 63 ассистента. 

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