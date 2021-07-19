Три российских футболиста дисквалифицированы за допинг

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала за допинг трех российских футболистов, сообщается на официальном сайте организации.

Иван Князев и Дарья Мещерякова отстранены от футбола сроком на два года, а Владимир Обухов дисквалифицирован на полгода, так как сотрудничал со следствием.

28-летний Князев ранее играл "Иртыш" и "Звезду".

29-летний Обухов ранее выступал за "Спартак", "Торпедо", "Кубань", "Мордовию", "Тамбов", "Сочи", вновь "Тамбов" и "Ростов".

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