Три российских футболиста попали в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES

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CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию рейтинга лучших игроков мира не старше 20 лет.

В топ-100 вошли сразу три российских футболиста - это Арсен Захарян ("Динамо", 35-е место), Максим Мухин (ЦСКА, 61-е место) и Константин Тюкавин ("Динамо", 92-е место).

Возглавил список полузащитник "Барселоны" Педри. Помимо испанца в тройку лидеров попали Мэйсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед" и Райан Гравенберч из "Аякса".

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