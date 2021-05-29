Три российских футболиста "Зенита" недовольны ситуацией в клубе

Теги зенит санкт-петербург

Три российских футболиста "Зенита" недовольны ситуацией в клубе

Атмосфера в раздевалке питерского "Зенита" оставляет желать лучшего.

По информации журналиста "СЭ" Максима Алланазарова, как минимум три игрока "сине-бело-голубых" с российскими паспортами недовольны ситуацией в клубе.

Напомним, что "Зенит" в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом. Для команды это третий титул подряд.

Не пропустите: "Зенит" намерен усилиться голкипером "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"

"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов