Три российских футболиста "Зенита" недовольны ситуацией в клубе

Атмосфера в раздевалке питерского "Зенита" оставляет желать лучшего.

По информации журналиста "СЭ" Максима Алланазарова, как минимум три игрока "сине-бело-голубых" с российскими паспортами недовольны ситуацией в клубе.

Напомним, что "Зенит" в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом. Для команды это третий титул подряд.

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