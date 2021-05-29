Три российских футболиста "Зенита" недовольны ситуацией в клубе
Атмосфера в раздевалке питерского "Зенита" оставляет желать лучшего.
По информации журналиста "СЭ" Максима Алланазарова, как минимум три игрока "сине-бело-голубых" с российскими паспортами недовольны ситуацией в клубе.
Напомним, что "Зенит" в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом. Для команды это третий титул подряд.
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