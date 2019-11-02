Три российских и один сербский клуб примут участие в турнире в Катаре
С 1-го по 9-е февраля в Катаре пройдет товарищеский турнир, в котором примут участие три клуба РПЛ.
Как сообщает "СЭ", в турнире сыграют "Локомотив", "Ростов", "Спартак", а также сербский "Партизан".
1 февраля
"Локомотив" - "Партизан"
"Спартак" - "Ростов"
4 февраля
"Партизан" - "Ростов"
5 февраля
"Спартак" - "Локомотив"
8 февраля
"Партизан" - "Спартак"
9 февраля
"Ростов" - "Локомотив"
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