Три российских и один сербский клуб примут участие в турнире в Катаре

С 1-го по 9-е февраля в Катаре пройдет товарищеский турнир, в котором примут участие три клуба РПЛ.

Как сообщает "СЭ", в турнире сыграют "Локомотив", "Ростов", "Спартак", а также сербский "Партизан".

1 февраля

"Локомотив" - "Партизан"

"Спартак" - "Ростов"

4 февраля

"Партизан" - "Ростов"

5 февраля

"Спартак" - "Локомотив"

8 февраля

"Партизан" - "Спартак"

9 февраля

"Ростов" - "Локомотив"

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