Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая

Уругвайский полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес может оказаться в России, сообщает Sampdorianews.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". Сумма трансфера игрока может составить около 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Рамирес провел за "Сампдорию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. | http://soccernews.ru