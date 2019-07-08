Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая

Теги краснодарлокомотив москвазенит санкт-петербурггастон рамирессампдория

Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая

Уругвайский полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес может оказаться в России, сообщает Sampdorianews.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". Сумма трансфера игрока может составить около 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Рамирес провел за "Сампдорию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

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