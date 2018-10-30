Три российских клуба попали в топ-50 по числу воспитанников в Европе

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских клубов, который основан на количестве воспитанников, выступающих в командах из 31 европейской лигах.

Клубом, воспитавшим игрока, считается тот, где футболист в возрасте от 15 лет до 21 года отыграл не меньше трех сезонов.

На данный момент клубом, воспитавшим больше всего футболистов, стал "Аякс" - 77 воспитанников. Второе и третье места поделили киевское "Динамо" и белградский "Партизан" - 69 воспитанников.

Из российских команд в рейтинге значатся "Зенит" (38-е место, 31 воспитанник), "Спартак" (38-е место, 31 воспитанник), и "Локомотив" (49-е место, 28 воспитанников).

Лидерами рейтинга из учета количества воспитанников в клубах топ-5 европейских лиг стали: "Реал" - 36 воспитанников, "Лион" - 35 и "Барселона" - 34.

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