Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории

Сразу три российских клуба - ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" - вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщают российские СМИ, это третий раз в истории, когда три команды из РФПЛ одновременно добрались до этой стадии.

Ранее подобное случалось в сезонах 2010/11 и 2012/13: в первом случае в 1/8 финала ЛЕ пробились ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", а во втором - "Зенит", "Рубин" и "Анжи".

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