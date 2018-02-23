Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории

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Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории

Сразу три российских клуба - ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" - вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщают российские СМИ, это третий раз в истории, когда три команды из РФПЛ одновременно добрались до этой стадии.

Ранее подобное случалось в сезонах 2010/11 и 2012/13: в первом случае в 1/8 финала ЛЕ пробились ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", а во втором - "Зенит", "Рубин" и "Анжи".

Не пропустите: Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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