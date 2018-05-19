Три российских топ-клуба поспорят за Живоглядова

Три российских топ-клуба грядущим летом поспорят за защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

Сам Живоглядов склоняется к переходу в армейскую команду, поскольку её возглавляет Виктор Гончаренко, с которым он знаком по совместной работе в "Уфе".

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