Три руководителя "Динамо" близки к уходу со своих постов

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Три руководителя "Динамо" близки к уходу со своих постов

Российские СМИ утверждают, что в ближайшее время в руководстве московского "Динамо" могут произойти кадровые изменения.

По информации "Чемпионата", свои посты могут покинуть председатель совета директоров Юрий Соловьёв и генеральный директор Юрий Белкин.

"Спорт-Экспресс", в свою очередь, сообщает о грядущем увольнении спортивного директора столичного клуба Романа Орещука.

По итогам 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. На минувших выходных в отставку ушёл главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов.

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