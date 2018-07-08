Три сборные приглашают Сампаоли

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Три сборные приглашают Сампаоли

Три сборные заинтересованы в услугах наставника Аргентины Хорхе Сампаоли.

Как сообщает Todomercadoweb, речь идет о национальных командах Коста-Рики, Мексики и США.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Аргентины в 1/8 финала уступила Франции.

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