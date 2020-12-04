Три сезона подряд ЦСКА вылетает из еврокубков по итогам группового этапа
Московский ЦСКА в третий раз подряд провалил еврокубковую кампанию.
В трёх последних сезонах армейцы не способны преодолеть даже групповой этап Лиги Чемпионов или Лиги Европы.
В четверг команда Виктора Гончаренко дома потерпела поражение от "Вольфсберга" и досрочно выбыла из борьбы за выход в плей-офф.
В сезоне 2019/20 ЦСКА финишировал на последнем месте в группе ЛЕ с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем", а в сезоне 2018/19 также на последней строчке, но в группе ЛЧ с "Реалом", "Ромой" и "Викторией Плзень".
Не пропустите: ЦСКА не может победить в еврокубках на своем поле уже более двух лет. | http://soccernews.ru
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