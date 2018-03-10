Три страны хотят провести финал Лиги Наций в 2019 году

Три европейских страны хотят провести финал Лиги Наций в 2019 году, сообщает официальный сайт УЕФА.

Речь идёт о Португалии, Польше и Италии. Хозяин будет определён в декабре 2018 года.

Напомним, что это будет дебютный розыгрыш Лиги Наций. В финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь следующего года, выйдут четыре сборные.

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