Три топ-игрока из Европы получили предложения из Китая

Теги лука модричбавария мюнхенуэйн руниреал мадридхамес родригес

Три топ-игрока из Европы получили предложения из КитаяСразу три топ-игрока из Европы получили предложения от клубов китайской Суперлиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что выгодные контракты были предложены полузащитникам Хамесу Родригесу из мюнхенской "Баварии" и Луке Модричу из мадридского "Реала", а также форварду "Эвертона" Уэйну Руни. При этом первый уже исключил свой переезд в Поднебесную.

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