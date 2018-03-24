Три топ-игрока из Европы получили предложения из Китая

Сразу три топ-игрока из Европы получили предложения от клубов китайской Суперлиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что выгодные контракты были предложены полузащитникам Хамесу Родригесу из мюнхенской "Баварии" и Луке Модричу из мадридского "Реала", а также форварду "Эвертона" Уэйну Руни. При этом первый уже исключил свой переезд в Поднебесную.

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