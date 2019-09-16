Три топ-игрока ПСЖ пропустят матч группового этапа ЛЧ с "Реалом"

Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Эдисон Кавани пропустят матч 1-го тура группового этапа с "Реалом" из-за травм. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, у француза повреждение подколенного сухожилия, он тренируется по индивидуальной программе. У Кавани травмировано правое бедро, он проходит восстановление.

Отметим, что также эту встречу пропустит Неймар, так как он дисквалифицирован из-за оскорбления арбитров в игре 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Матч ПСЖ - "Реал" пройдет в среду, 18 сентября. Начало игры - в 22:00 мск.

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