Три топ-клуба Англии интересуются игроком "Спартака" Кралом

Три топ-клуба Англии заинтересованы в приобретении полузащитника "Спартака" Алекса Крала. Об этом информирует Club Call.

По данным издания, представитель "Эвертона" присутствовал на матче 14-го тура РПЛ красно-белых с "Локомотивом" (3:0) и наблюдал за игрой 21-летнего футболиста.

О том, какие команды еще нацелились на хавбека, пока не оглашается.

Напомним, футболист перешел в "Спартак" этой осенью за 12 миллионов евро из пражской "Славии". Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.

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