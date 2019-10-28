Три топ-клуба Англии интересуются игроком "Спартака" Кралом
Три топ-клуба Англии заинтересованы в приобретении полузащитника "Спартака" Алекса Крала. Об этом информирует Club Call.
По данным издания, представитель "Эвертона" присутствовал на матче 14-го тура РПЛ красно-белых с "Локомотивом" (3:0) и наблюдал за игрой 21-летнего футболиста.
О том, какие команды еще нацелились на хавбека, пока не оглашается.
Напомним, футболист перешел в "Спартак" этой осенью за 12 миллионов евро из пражской "Славии". Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5