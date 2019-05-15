Три европейских топ-клуба готовы заплатить 70 миллионов за игрока "Атлетико"

Хавбек мадридского "Атлетико" Родри Эрнандес пользуется спросом на европейском трансферном рынке, сообщает AS.

По сведениям издания, 22-летний испанец находится в сфере интересов "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити".

Все эти клубы готовы заплатить за перспективного полузащитника 70 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

"Атлетико" купил Родри прошлым летом за 20 миллионов евро. В составе "матрасников" футболист провёл 46 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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