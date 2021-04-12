Три топ-клуба АПЛ интересуется хавбеком "Лилля" Сумаре

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Три топ-клуба АПЛ интересуется хавбеком "Лилля" Сумаре

Фото инстаграм Бубакару Сумаре

Полузащитник "Лилля" Бубакару Сумаре может летом оказаться в Англии, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 22-летний футболист является трансферной целью "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Лестера".

Заинтересованным клубам придётся заплатить за француза около 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Сумаре сыграл за "Лилль" 37 матчей и сделал 1 ассист.

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