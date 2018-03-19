Три топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком "Бенфики"

Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Бенфики" Жоау Феликсу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, на 18-летнего португальца претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Также в борьбу за перспективного футболиста готовы вступить "Монако", "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия" и "Зальцбург".

Стоит отметить, что сейчас Феликс выступает за вторую команду "орлов". В его контракте с "Бенфикой" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

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