Три топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком "Бенфики"

Теги бенфикаманчестер юнайтедманчестер ситиарсенал лондон

Три топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком "Бенфики"

Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Бенфики" Жоау Феликсу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, на 18-летнего португальца претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Также в борьбу за перспективного футболиста готовы вступить "Монако", "Гамбург", менхенгладбахская "Боруссия" и "Зальцбург".

Стоит отметить, что сейчас Феликс выступает за вторую команду "орлов". В его контракте с "Бенфикой" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на бразильского форварда. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов