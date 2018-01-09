Три топ-клуба АПЛ интересуются полузащитником "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, рассматривают вариант с приобретением 21-летнего итальянца "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сумма отступных в контракте хавбека "волков" составляет 24 миллиона евро.

В этом сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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