Три топ-клуба АПЛ интересуются Рабьо

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Три топ-клуба АПЛ интересуются Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо попал в сферу интересов английских топ-клубов, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, на 22-летнего француза претендуют "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года и футболист недоволен тем, что клуб не предлагает ему продлить соглашение. 

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