Три топ-клуба АПЛ нацелились на защитника "Фейеноорда"

Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику "Фейеноорда" Мелайро Богарду.

Как сообщает The Guardian, в услугах 15-летнего игрока заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Богард провел всего лишь одну игру в молодежной команде "Фейеноорда".

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