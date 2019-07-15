Три топ-клуба АПЛ поборются за Дани Алвеса

У известного бразильского защитника Дани Алвеса есть три предложения от клубов АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, борьбу за 36-летнего футболиста ведут "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Алвес после ухода из ПСЖ является свободным агентом, поэтому к новой команде он сможет присоединиться бесплатно.

Напомним, что правый фулбек выиграл Кубок Америки-2019 в составе сборной Бразилии. Его признали лучшим игроком турнира.

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