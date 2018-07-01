Три топ-клуба АПЛ поборются за Лукаса Васкеса

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Три топ-клуба АПЛ поборются за Лукаса Васкеса

Три топ-клуба АПЛ намерены побороться текущим летом за вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

Как сообщает Marca, заинтересованность в приобретении 27-летнего испанца проявляют "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

Также на Васкеса претендует "Милан". При этом сам футболист не стремится покидать "Сантьяго Бернабеу".  

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