Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса

У полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса есть три предложения от клубов АПЛ, сообщает Marca.

По сведениям издания, борьбу за перспективного испанца ведут "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Фаворитом в гонке за 22-летним хавбеком на сегодняшний день считаются "шпоры".

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, в сезоне 2018/19 он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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