Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса

Теги тоттенхэмарсенал лондонливерпульреал мадриддани себальострансферы

Три топ-клуба АПЛ поспорят за Себальоса

У полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса есть три предложения от клубов АПЛ, сообщает Marca.

По сведениям издания, борьбу за перспективного испанца ведут "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Фаворитом в гонке за 22-летним хавбеком на сегодняшний день считаются "шпоры".

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, в сезоне 2018/19 он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Себальос рассказал о планах на сезон-2019/20. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов