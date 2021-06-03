Три топ-клуба АПЛ поспорят за защитника "Лилля" Челика

Фото инстаграм Зеки Челика

Правый защитник "Лилля" Зеки Челик может этим летом перебраться на Туманный Альбион.

По информации Evening Standard, заполучить 24-летнего футболиста хотят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Рыночная стоимость турецкого фулбека оценивается в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Челик сыграл за "Лилль" 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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