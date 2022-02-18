Три топ-клуба АПЛ поспорят за защитника "Штутгарта" Сосу

Фото инстаграм Борны Сосы

Левый защитник "Штутгарта" Борна Соса привлёк внимание английских клубов, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным инсайдера, 24-летний футболист находится в списке интересов "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".

Более того, "синие" пытались заполучить хорвата ещё в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Соса сыграл за "Штутгарт" 20 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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