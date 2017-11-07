Три топ-клуба АПЛ претендуют на защитника "Фрайбурга"

Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает Tribalfootball, в услугах 21-летнего турка заинтересованы "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

В "Фрайбурге" понимают, что удержать Сеюнджю будет сложно, поэтому клуб готов его продать уже в январе за 15-20 миллионов евро.

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