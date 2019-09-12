Три топ-клуба АПЛ следят за игроком "Лестера"
Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.
Как сообщает Manchester Evening News, 22-летнего футболиста просматривают "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в прошлом сезоне Мэддисон стал лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных голевых моментов.
В текущем сезоне Мэддисон провел четыре игры и отметился двумя голевыми передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1