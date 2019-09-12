Три топ-клуба АПЛ следят за игроком "Лестера"

Хавбек "Лестера" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Manchester Evening News, 22-летнего футболиста просматривают "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в прошлом сезоне Мэддисон стал лидером топ-5 чемпионатов Европы по числу созданных голевых моментов.

В текущем сезоне Мэддисон провел четыре игры и отметился двумя голевыми передачами.

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