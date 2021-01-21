Три топ-клуба АПЛ следят за ситуацией с будущим хавбека "Баварии" Мусиалы

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Три топ-клуба АПЛ следят за ситуацией с будущим хавбека "Баварии" Мусиалы

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала может в скором времени вернуться в Англию.

Напомним, что 17-летний футболист до перехода в мюнхенский клуб проходил подготовку в академиях "Саутгемптона" и "Челси".

По информации Goal.com, в подписании перспективного хавбека заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Английские гранды готовы воспользоваться тем, что у "Баварии" не получается договориться с Мусиалой о продлении контракта, истекающего по окончании текущего сезона.

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