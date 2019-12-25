Три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Коутиньо

Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", может вернуться в АПЛ.

Как сообщает Express, в трансфере бразильца заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". "Бавария" арендовала Коутиньо минувшим летом с возможностью выкупа за 120 миллионов евро.

Напомним, что у Коутиньо есть опыт выступлений в АПЛ, где он с 2013 по 2018 год играл за "Ливерпуль".

В этом сезоне на счету Коутиньо 7 голов и 7 ассистов в 22 матчах.

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