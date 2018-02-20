Три топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Заа

Полузащитник "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа стал трансферной целью трёх топ-клубов АПЛ, сообщает The Times.

По сведениям издания, за 26-летнего ивуарийца ведут борьбу "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити". Сумма возможной сделки оценивается в 56 миллионов евро.

В этом сезоне Заа сыграл за "Кристал Пэлас" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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