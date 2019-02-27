Три топ-клуба Европы нацелились на игрока "Барселоны"

Игрок "Барселоны" Марк Кукурелья, который играет в аренде за "Эйбар", может перейти в европейский клуб.

В 20-летнем защитнике заинтересованы обе "Боруссии" и "Милан". У "Эйбара" есть возможность выкупить футболиста за 2 миллиона евро в конце сезона.

"Барселона" может выкупить игрока обратно за 4 миллиона. Каталонский клуб думает, что активация этой опции сожет осуществится в скором времени.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 19 матчах Ла Лиги, отметившись 2 ассистами.

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