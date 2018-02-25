Три топ-клуба Европы следят за ситуацией с Мартиалем

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Три топ-клуба Европы следят за ситуацией с Мартиалем

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может сменить клуб.

Как сообщает RMC Sport, "Интер", "Тоттенхэм" и "Реал" следят за футболистом, который не может добиться от "МЮ" нового контракта. Отмечается, что после прихода в команду Алексиса Санчеса переговоры о продлении соглашения были приостановлены.

Действующий контракт Мартиаля с "МЮ" действует до лета 2019 года, а также в договоре есть пункт о продлении еще на один год.

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