Три топ-клуба Европы следят за ситуацией с Мартиалем

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может сменить клуб.

Как сообщает RMC Sport, "Интер", "Тоттенхэм" и "Реал" следят за футболистом, который не может добиться от "МЮ" нового контракта. Отмечается, что после прихода в команду Алексиса Санчеса переговоры о продлении соглашения были приостановлены.

Действующий контракт Мартиаля с "МЮ" действует до лета 2019 года, а также в договоре есть пункт о продлении еще на один год.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не может согласовать с Мартиалем условия нового контракта. | http://soccernews.ru