Три топ-клуба Европы ведут борьбу за вингера "Аякса" Антони

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Три топ-клуба Европы ведут борьбу за вингера "Аякса" Антони

Фото инстаграм Антони

Фланговый нападающий "Аякса" Антони может продолжить карьеру в Англии, Испании или Германии, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, на 22-летнего футболиста нацелились "Ливерпуль", "Барселона" и "Бавария".

Рыночная стоимость бразильского вингера оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони сыграл за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

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