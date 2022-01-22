Три топ-клуба Европы ведут борьбу за Закарию

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Три топ-клуба Европы ведут борьбу за Закарию

Фото инстаграм Дениса Закариа

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа в скором времени окажется в более статусной команде.

По информации ESPN, главными претендентами на 25-летнего футболиста считаются "Ливерпуль", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Швейцарца готовы продать до закрытия зимнего трансферного окна, однако сам хавбек предпочитает уйти летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 27 миллионов евро.

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